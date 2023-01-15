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Ракурс
Обучение украинских военных в Великобритании. Фото: Минобороны

Учения украинских военных в Великобритании показали на фото

15 янв 2023, 18:48
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Навчання українських військових проходять у Великій Британії.





Українські новобранці беруть участь у 5-тижневій навчальній програмі під керівництвом британців. Фото з навчань 15 січня оприлюднило Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

У відомстві зазначили, що військові фахівці вчать українців, щоб «підготувати їх до захисту своєї Батьківщини та стати живучою та смертоносною силою».

Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Міноборони

Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Міноборони

Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Міноборони

Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Міноборони

Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Міноборони

Нагадаємо, восени 2022 року українські військові провели навчання щодо захисту державного кордону із білоруссю під назвою «Північний буревій».У навчаннях брали участь підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Прикордонної служби.

Источник: Ракурс


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