Навчання українських військових у Великій Британії показали на фото

Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Міноборони

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Навчання українських військових проходять у Великій Британії.

Українські новобранці беруть участь у 5-тижневій навчальній програмі під керівництвом британців. Фото з навчань 15 січня оприлюднило Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

У відомстві зазначили, що військові фахівці вчать українців, щоб «підготувати їх до захисту своєї Батьківщини та стати живучою та смертоносною силою».

Нагадаємо, восени 2022 року українські військові провели навчання щодо захисту державного кордону із білоруссю під назвою «Північний буревій».У навчаннях брали участь підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Прикордонної служби.