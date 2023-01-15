Российская армия пытается полностью захватить Донетчину и наступает на двух направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n178893-rf-pytaetsya-polnostu-zahvatit-donetchinu-i-nastupaet-na-dvuh-napravleniyah-genshtab.html

Ракурс

Бої за Донецьку область тривають — росіяни не полишають намірів захопити регіон повністю.

Ворожа армія веде наступальні дії на Бахмутському й Авдіївському напрямках. А на Куп’янському і Лиманському напрямках окупанти намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник змушений оборонятися. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Повідомляється, що авіація ЗСУ сьогодні, 15 січня, завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях протиповітряної оборони противника. А ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження живої сили російських загарбників.

Протягом доби росіяни завдали 8 ударів з РСЗВ. Наразі загроза ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

А понад 90 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках були обстріляні з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Нагадаємо, у командуванні ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку відмічається певне посилення підрозділів окупантів. Це може свідчити про те, що ворог готується відбивати атаку Сил оборони, але з подальшим переходом у контрнаступ.