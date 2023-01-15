Окупанти готуються відбивати наступ ЗСУ на Запорізькому напрямку. Фото: kievvlast.com.ua

https://racurs.ua/ua/n178884-vorog-gotuietsya-do-kontrnastupu-na-zaporizkomu-napryamku-komanduvannya.html

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Наступ української армії на Запорізькому напрямку готуються відбивати російські окупанти.

Зараз ситуація на цьому напрямку залишається стабільно складною. Наразі ворог не вчиняє активних дій, але постійно вдається до обстрілів. Противник завдає ударів по позиціях ЗСУ та бʼє по цивільній інфраструктурі. Про це 15 січня керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін повідомив в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його інформацією, ворожі підрозділи укріплюють свої оборонні рубежі та роблять мінні загородження на Запорізькому напрямку.

Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку в цілому, що може свідчить про те, що ворог готується відбивати нашу атаку, але з подальшим переходом у контрнаступ, — зазначив він.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки заявляли, що російська федерація проводить підготовку до довготривалої війни з Україною. Про це свідчать проведені російським диктатором володимиром путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу рф.