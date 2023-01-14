росія готується до довготривалої війни. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n178849-rosiya-gotuietsya-do-dovgotryvaloyi-viyny-gur.html

Ракурс

російська федерація проводить підготовку до довготривалої війни з Україною.

Про це свідчать проведені російським диктатором володимиром путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу рф. Всі ці заходи спрямовані на посилення потенціалу окупаційної армії та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані агресором. Про це 14 січня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також про підготовку до широкомасштабної війни свідчить не лише залучення всіх військових ресурсів, але й нещодавнє призначення начальника генерального штабу зс рф валерія герасимова новим командувачем окупаційних військ.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни заявляли, що призначення валерія герасимова на посаду командувача військ рф в Україні може послабити вплив власника ВПК «Вагнера» євгена пригожина, але при цьому зміцнити позиції міноборони рф.