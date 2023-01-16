Силы спецопераций показали видео отражения наступления армии рф возле Кременной

Силы спецопераций показали видео отражение наступления армии рф возле Кременной

https://racurs.ua/n178899-sily-specoperaciy-pokazali-video-otrajenie-nastupleniya-armii-rf-vozle-kremennoy.html

Ракурс

Оператори ССО України разом з іншими підрозділами Сил оборони зупинили спробу наступу росіян поблизу міста Кремінна на Луганщині.

Попри те, що противник намагався застосовувати важке озброєння, його атаку було відбито.

На відео — фрагмент бою, знятий одним із воїнів Сил спеціальних операцій ЗС України.

Як видно з відео, бої тривають у лісі.