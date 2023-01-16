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Ракурс
Силы спецопераций показали видео отражение наступления армии рф возле Кременной

Силы спецопераций показали видео отражения наступления армии рф возле Кременной

16 янв 2023, 08:17
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Оператори ССО України разом з іншими підрозділами Сил оборони зупинили спробу наступу росіян поблизу міста Кремінна на Луганщині.





Попри те, що противник намагався застосовувати важке озброєння, його атаку було відбито.

На відео — фрагмент бою, знятий одним із воїнів Сил спеціальних операцій ЗС України.

Як видно з відео, бої тривають у лісі.

Источник: Ракурс


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