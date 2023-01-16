Силы спецопераций показали видео отражения наступления армии рф возле Кременной

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Силы спецопераций показали видео отражение наступления армии рф возле Кременной
Силы спецопераций показали видео отражения наступления армии рф возле Кременнойhttps://racurs.ua/n178899-sily-specoperaciy-pokazali-video-otrajenie-nastupleniya-armii-rf-vozle-kremennoy.htmlРакурс
Оператори ССО України разом з іншими підрозділами Сил оборони зупинили спробу наступу росіян поблизу міста Кремінна на Луганщині.
Попри те, що противник намагався застосовувати важке озброєння, його атаку було відбито.
На відео — фрагмент бою, знятий одним із воїнів Сил спеціальних операцій ЗС України.
Як видно з відео, бої тривають у лісі.
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