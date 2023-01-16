Сили спецоперацій показали відео відбиття наступу окупантів біля Кремінної

https://racurs.ua/ua/n178899-syly-specoperaciy-pokazaly-video-vidbyttya-nastupu-okupantiv-bilya-kreminnoyi.html

Ракурс

Оператори ССО України разом з іншими підрозділами Сил оборони зупинили спробу наступу росіян поблизу міста Кремінна на Луганщині.

Попри те, що противник намагався застосовувати важке озброєння, його атаку було відбито.

На відео — фрагмент бою, знятий одним із воїнів Сил спеціальних операцій ЗС України.

Як видно з відео, бої тривають у лісі.