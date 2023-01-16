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Сили спецоперацій показали відео відбиття наступу окупантів біля Кремінної
Сили спецоперацій показали відео відбиття наступу окупантів біля Кремінноїhttps://racurs.ua/ua/n178899-syly-specoperaciy-pokazaly-video-vidbyttya-nastupu-okupantiv-bilya-kreminnoyi.htmlРакурс
Оператори ССО України разом з іншими підрозділами Сил оборони зупинили спробу наступу росіян поблизу міста Кремінна на Луганщині.
Попри те, що противник намагався застосовувати важке озброєння, його атаку було відбито.
На відео — фрагмент бою, знятий одним із воїнів Сил спеціальних операцій ЗС України.
Як видно з відео, бої тривають у лісі.
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