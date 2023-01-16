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Для поставок Украине танков Leopard 2 нет юридических препятствий – министр юстиции ФРГ
Для поставок Украине танков Leopard 2 нет юридических препятствий — министр юстиции ФРГhttps://racurs.ua/n178902-dlya-postavok-ukraine-tankov-leopard-2-net-uridicheskih-prepyatstviy-ministr-usticii-frg.htmlРакурс
Для постачання Україні танків Leopard 2 немає жодних юридичних перешкод.
Про це заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.
Німеччина не стане учасницею війни, навіть якщо в боях з використанням німецької зброї завдаватимуться ударів по території росії, наголосив він, додавши, що, згідно з міжнародним правом, можна постачати зброю країні, яка воює з метою самооборони.
Уряд Німеччини, ймовірно, дозволить постачання «Леопардів» до зустрічі Контактної групи в Україні 20 січня на американській військовій базі у Рамштайні.
Німецька опозиція звинувачує уряд ФРН у повільності щодо постачання в Україну бойових танків Leopard. «Канцлер Шольц більше не повинен вагатися», — заявив виданню Augsburger Allgemeine експерт з оборонної політики парламентської групи ХДС/ХСС Флоріан Ханн.
Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт має намір подати у відставку зі своєї посади. Це може статися вже цього тижня. Повідомляється, що ініціатива рішення походить від неї, а не від уряду.
Раніше також стало відомо, що Німеччина зможе відправити в Україну танки Leopard не раніше 2024 року, якщо рішення ухвалить уряд. Адже спершу танки потребують ремонту, який може тривати майже рік — заявили у німецькому концерні Rheinmetall, який має в запасі танки Leopard.
Про це пише Welt з посиланням на голову ради директорів Rheinmetall Арміна Паппергера.
Навіть якщо завтра буде ухвалено рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва, поставка триватиме до початку наступного року, — заявив Паппергер.
Зараз концерн володіє 22 списаними танками Leopard 2 та 88 машинами попередньої моделі Leopard 1. Проте Паппергер зазначив, що вони потребують ремонту, який може тривати майже рік.
Техніку не тільки перефарбовують, її потрібно переобладнати для використання на війні. Їх [танки] повністю демонтують, а потім відновлюють, — пояснив він.
За словами Паппергера, без замовлення концерт не може привести танки в експлуатацію, оскільки це коштує кілька сотень мільйонів євро.
Welt пише, що в Німеччині розгорілася дискусія щодо постачання в Україну бойових танків Leopard. Союзники України постачали зброю та боєприпаси, але не основні бойові танки західного зразка.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції. Та оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для його реекспорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що вже п’ять країн готові передати Україні бойові танки німецького виробництва Leopard, але ще чекають на остаточне розв’язання питань з Німеччиною.
Тим часом Велика Британія підтвердила, що найближчими тижнями в Україну відправляться 14 танків Challenger 2. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак закликав союзників якнайшвидше надати заплановану підтримку Україні на 2023 рік для досягнення «максимального ефекту».
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