Для постачання Україні танків Leopard 2 немає юридичних перешкод - міністр юстиції ФРН

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Для постачання Україні танків Leopard 2 немає жодних юридичних перешкод.

Про це заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

Німеччина не стане учасницею війни, навіть якщо в боях з використанням німецької зброї завдаватимуться ударів по території росії, наголосив він, додавши, що, згідно з міжнародним правом, можна постачати зброю країні, яка воює з метою самооборони.

Уряд Німеччини, ймовірно, дозволить постачання «Леопардів» до зустрічі Контактної групи в Україні 20 січня на американській військовій базі у Рамштайні.

Німецька опозиція звинувачує уряд ФРН у повільності щодо постачання в Україну бойових танків Leopard. «Канцлер Шольц більше не повинен вагатися», — заявив виданню Augsburger Allgemeine експерт з оборонної політики парламентської групи ХДС/ХСС Флоріан Ханн.

Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт має намір подати у відставку зі своєї посади. Це може статися вже цього тижня. Повідомляється, що ініціатива рішення походить від неї, а не від уряду.

Раніше також стало відомо, що Німеччина зможе відправити в Україну танки Leopard не раніше 2024 року, якщо рішення ухвалить уряд. Адже спершу танки потребують ремонту, який може тривати майже рік — заявили у німецькому концерні Rheinmetall, який має в запасі танки Leopard.

Про це пише Welt з посиланням на голову ради директорів Rheinmetall Арміна Паппергера.