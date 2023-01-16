Сопредседатель фракции Порошенко в Раде получил подозрение НАБУ

https://racurs.ua/n178912-sopredsedatel-frakcii-poroshenko-v-rade-poluchil-podozrenie-nabu.html

Ракурс

НАБУ і САП повідомили чинному народному депутату про підозру у брехні в декларації за 2020 рік. Йдеться про незадекларовану нерухомість за кордоном та кошти на банківських рахунках.

Оскільки місцеперебування нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили заочно.

Слідство встановило, що народний обранець не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія). Цим майном підозрюваний володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з’ясували, що вказану нерухомість нардеп придбав ще у 2013 році за 190 тис. євро.

Найімовірніше, підозрюваним є депутат від «Європейської солідарності» Артур Герасимов. Він — співголова фракції ЄС у Верховній Раді.

У 2021 році журналісти програми «Схеми» виявили в нього придбану у 2013 році віллу в Іспанії площею 120 кв. м і ще 28 квадратних метрів займають тераси.

У Центрі протидії корупції нагадали, що за результатами 2022 року такі розслідування будуть неможливі, адже обов’язкове подання декларацій посадовцями наразі призупинене. Саме тому громадські організації закликають уряд проголосувати за законопроєкт № 8071, який відновлює подання електронних декларацій.