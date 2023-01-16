В Раде собрали 150 подписей за лишение мандатов депутатов из ОПЗЖ

Ракурсhttps://racurs.ua/
Депутатов из ОПЗЖ могут лишить мандатов, фото: 112.ua
В Раде собрали 150 подписей за лишение мандатов депутатов из ОПЗЖhttps://racurs.ua/n178920-v-rade-sobrali-150-podpisey-za-lishenie-mandatov-deputatov-iz-opzj.htmlРакурс
У Верховній Раді зібрали 150 підписів за включення в порядок денний законопроекту про позбавлення мандатів народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ.
Про це сьогодні 16 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
Ми таки зібрали підписи у Верховній Раді, ОПЗЖ пора позбавити мандатів. Нехай пишуть статті з Ростова, — наголосив Гончаренко.
За його словами, тепер ініціатори збору підписів очікують на реакцію голова Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Ми зробили петицію про це та отримали голоси. Зробили законопроект. Чекаємо на реакцію Стефанчука, — додав нардеп.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада позбавила мандатів п’ятьох народних депутатів.
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...