В Раде собрали 150 подписей за лишение мандатов депутатов из ОПЗЖ

Депутатов из ОПЗЖ могут лишить мандатов, фото: 112.ua

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У Верховній Раді зібрали 150 підписів за включення в порядок денний законопроекту про позбавлення мандатів народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ.

Про це сьогодні 16 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Ми таки зібрали підписи у Верховній Раді, ОПЗЖ пора позбавити мандатів. Нехай пишуть статті з Ростова, — наголосив Гончаренко.

За його словами, тепер ініціатори збору підписів очікують на реакцію голова Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Ми зробили петицію про це та отримали голоси. Зробили законопроект. Чекаємо на реакцію Стефанчука, — додав нардеп.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада позбавила мандатів п’ятьох народних депутатів.