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Ракурс
Рада лишила мандатов пяти нардепов во главе с Медведчуком

Рада лишила мандатов пяти нардепов во главе с Медведчуком

13 янв 2023, 13:48
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Рада позбавила мандата Віктора Медведчука, Рената Кузьміна, Тараса Козака і Віктора Деркача через втрату громадянства.





Ще одного обранця, Андрія Аксьонова, позбавили депутатства через його власну заяву, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували так:

  • Віктор Медведчук — «за» 320 голосів;
  • Тарас Козак — «за» 317;
  • Андрій Деркач — «за» 314;
  • Ренат Кузьмін — «за» 319;
  • Андрій Аксьонов — 294.

11 січня президент Володимир Зеленський прокоментував позбавлення громадянства зрадників України.

Наше завдання, що всі люди, які мають громадянство сьогодні подвійне, потрійне, є різні люди, включаючи громадянство російської федерації, які чинять політичний або духовний вплив на нашу державу, щоб всі ці люди обов’язково мали громадянство одне — російської федерації, якщо вони його мають. І я думаю, нехай з цим громадянством вони у відповідній державі і живуть. Мені здається, що це абсолютно справедливо, — сказав він.

Як повідомляв «Ракурс», Зеленський позбавив громадянства України народних депутатів від колишньої партії ОПЗЖ — Віктора Медведчука, Тараса Козака і Рената Кузьміна, а також екснардепа Андрія Деркача. Аксьонов написав заяву про складання повноважень сам.

Усі ці особи перебувають за межами України.

Источник: Ракурс


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