Ракурсhttps://racurs.ua/
Рада позбавила мандатів п'ятьох нардепів на чолі з Медведчуком
Рада позбавила мандатів п’ятьох нардепів на чолі з Медведчукомhttps://racurs.ua/ua/n178819-rada-pozbavyla-mandativ-p-yatoh-nardepiv-na-choli-z-medvedchukom.htmlРакурс
Рада позбавила мандата Віктора Медведчука, Рената Кузьміна, Тараса Козака і Віктора Деркача через втрату громадянства.
Ще одного обранця, Андрія Аксьонова, позбавили депутатства через його власну заяву, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували так:
- Віктор Медведчук — «за» 320 голосів;
- Тарас Козак — «за» 317;
- Андрій Деркач — «за» 314;
- Ренат Кузьмін — «за» 319;
Андрій Аксьонов — 294.
11 січня президент Володимир Зеленський прокоментував позбавлення громадянства зрадників України.
Наше завдання, що всі люди, які мають громадянство сьогодні подвійне, потрійне, є різні люди, включаючи громадянство російської федерації, які чинять політичний або духовний вплив на нашу державу, щоб всі ці люди обов’язково мали громадянство одне — російської федерації, якщо вони його мають. І я думаю, нехай з цим громадянством вони у відповідній державі і живуть. Мені здається, що це абсолютно справедливо, — сказав він.
Як повідомляв «Ракурс», Зеленський позбавив громадянства України народних депутатів від колишньої партії ОПЗЖ — Віктора Медведчука, Тараса Козака і Рената Кузьміна, а також екснардепа Андрія Деркача. Аксьонов написав заяву про складання повноважень сам.
Усі ці особи перебувають за межами України.
.