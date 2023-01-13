Рада позбавила мандатів п’ятьох нардепів на чолі з Медведчуком

Рада позбавила мандата Віктора Медведчука, Рената Кузьміна, Тараса Козака і Віктора Деркача через втрату громадянства.

Ще одного обранця, Андрія Аксьонова, позбавили депутатства через його власну заяву, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували так:

11 січня президент Володимир Зеленський прокоментував позбавлення громадянства зрадників України.

Наше завдання, що всі люди, які мають громадянство сьогодні подвійне, потрійне, є різні люди, включаючи громадянство російської федерації, які чинять політичний або духовний вплив на нашу державу, щоб всі ці люди обов’язково мали громадянство одне — російської федерації, якщо вони його мають. І я думаю, нехай з цим громадянством вони у відповідній державі і живуть. Мені здається, що це абсолютно справедливо, — сказав він.