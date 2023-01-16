СБУ установила рашистов, причастных к ракетному удару по Днепру (СПИСОК)https://racurs.ua/n178924-sbu-ustanovila-rashistov-prichastnyh-k-raketnomu-udaru-po-dnepru-spisok.htmlРакурс
СБУ встановила особи російських окупантів, причетних до трагічного ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, який стався 14 січня. Й забрав життя щонайменше 40 людей.
Розпочате кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки рф, повідомляє прес-центр СБУ.
За попередніми даними, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків російських військових, серед яких:
- командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович,
21.06.1971року народження;
- командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович,
08.02.1987року народження;
- начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Голенков Дмитро,
01.09.1978року народження;
- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор'єв Денис Анатолійович,
07.06.1982року народження;
- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар,
03.07.1985року народження;
- інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген,
16.06.1980року народження.
У спецслужбі зазначають, що після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України.
Крім цього, у результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку, — наголошують в СБУ.