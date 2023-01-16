Наслідки російського ракетного удару 14 січня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n178924-sbu-vstanovyla-rashystiv-prychetnyh-do-raketnogo-udaru-po-dnipru-spysok.html

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СБУ встановила особи російських окупантів, причетних до трагічного ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, який стався 14 січня. Й забрав життя щонайменше 40 людей.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки рф, повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми даними, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків російських військових, серед яких:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

року народження; командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

року народження; начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Голенков Дмитро, 01.09.1978 року народження;

року народження; штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор'єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

року народження; штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

року народження; інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

У спецслужбі зазначають, що після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України.