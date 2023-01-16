У Дніпрі російська ракета вбила маму і її двох доньок 3 і 13 років

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У Дніпрі російська ракета 14 січня вбила маму і її двох доньок 3 і 13 років. Вони жили на п’ятому поверсі зруйнованого 14 січня будинку.

Родичі до останнього не втрачали надії, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

В іншій квартирі у Дніпрі 14 січня загинув тренер із боксу Михайло Кореновський. До російського ракетного удару його щаслива родина святкувала день народження молодшої доньки. Його дружина Ольга та доньки дивом уціліли, бо перед вибухом вийшли до магазину.

Михайло Михайлович був головним тренером збірної Дніпропетровської області та заслуженим тренером України з боксу.

На фото — кухня, світлини якої розлетілися мережею. В цій квартирі жила родина Кореновських.

Дніпрянину Максиму було 17 років: його життя також обірвала російська ракета.

Місцеві пабліки пишуть, що Максим Богуцький лише торік закінчив НВК № 111. На нього чекало майбутнє, якому тепер не судилося збутися. 14 січня він загинув під час теракту.

В Дніпрі загинули й дві молоді подруги-волонтерки. Ольга Усова та Ірина Соломатенко проходили поруч з тією самою багатоповерхівкою, коли в неї влучила ракета. Ольга Усова — лікар-стоматолог, її добре знали на фронті ще з часів АТО/ООС. Вона у складі мобільних стоматологічних кабінетів «Тризуб-Дентал» їздила та лікувала наших бійців скрізь на Донбасі. Першими про трагедію повідомили на Facebook колеги та друзі лікарки.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в пошкодженій ракетою багатоповерхівці повністю зруйновано 236 квартир, передає «Радіо Свобода». Людям уже обіцяють компенсації та пропонують місця в гуртожитках.

Станом на 13.00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб, з них 3 дитини, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих осіб.