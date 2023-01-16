Сопредседатель фракции Порошенко отреагировал на подозрение НАБУ относительно виллы в Испании

Артур Герасимов, фото: Znaj.ua

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Народний депутат Артур Герасимов, співголова парламентської фракції «Європейська солідарність», прокоментував оголошення йому Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою підозри у недекларуванні нерухомості в Іспанії.

Такі дії антикорупційних відомств політик назвав «дешевим піаром» й висловив переконання, що виграє цю справу у Вищому антикорупційному суді. Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на отриману від прес-служби «Євросолідарності» заяву нардепа.

Герасимову було оголошено підозру у внесенні недостовірних даних у майнову декларацію — приховуванні маєтку в Іспанії вартістю 190 тис. євро. За словами депутата, ця нерухомість була придбана ним у 2013 році, ще до початку політичної діяльності.

Причому на той момент я займався бізнесом і квартира була куплена на задекларовані від бізнесу доходи, легальність та достатність яких ні у кого не викликає питань або сумнівів, — зазначив він.

Політик запевняє, що того ж року подарував нерухомість батькам. Він наполягає, що передача власності в Іспанії начебто не потребує зміни даних у реєстрі.

НАБУ знає, що займається самовільним трактуванням іспанського законодавства. Наполягаю, що я не мав вносити цю квартиру в декларацію, — заявляє нардеп.

Нагадаємо, у 2021 році НАЗК провело перевірку декларації Герасимова й підтвердило інформацію розслідування програми «Схеми» про те, що нардеп з 2013 року володіє двоповерховим маєтком в місті Хавеа в Іспанії та не вказує його в декларації. До Верховної Ради він потрапив у 2014 році.

Після появи журналістського розслідування політик заявляв, що поінформував НАЗК «про можливі неточності в декларації». У поясненнях НАЗК він стверджував, що сам подарував це закордонне майно своїй матері, уклавши договір дарування у письмовій формі, відповідно до положень якого саме вона повинна була внести всі необхідні зміни до реєстрів майна.

Джерело: «Бабель»