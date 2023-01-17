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Видим, что готовит россия – Зеленский
Видим, что готовит россия — Зеленскийhttps://racurs.ua/n178936-vidim-chto-gotovit-rossiya-zelenskiy.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України намагаються зменшити потенціал російської армії, тоді як рф хоче перехопити ініціативу у війні.
Провів чергове засідання Ставки. Питання саме такі: взаємодія з нашими партнерами, протидія ракетному терору, можливі сценарії дій ворога та наше реагування на кожен із вірогідних сценаріїв. Були доповіді командувачів, керівників розвідок. Були й необхідні рішення, — вказав глава держави.
Він додав, що на засіданні Ставки головнокомандувача була детально розглянута ситуація на Донецькому напрямку — Соледарі, Бахмуті та інших містах, проти яких рф зосередила свої останні найбільш підготовлені сили.
Також розглянули ситуацію на південних напрямках фронту. Бачимо, що готує росія.
Щодня і щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога: щодня і щоночі — мінус їхні склади, штаби, комунікації, — вказав президент.
Зеленський сказав, що «росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні», а характер бойових дій на фронті «потребує нових рішень в оборонному постачанні».
Глава держави також нагадав про подвиг кіборгів Донецького аеропорту, де тривали бої від травня 2014 року, а останній захисник вийшов із ДАПу 23 січня 2015 року.
Оборона була такою, що весь світ іще тоді мав би побачити, що означає українська незламність. Я впевнений: український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста й села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території. Тимчасово — це ключове слово. Україна поверне своє і своїх, — переконаний Зеленський.
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