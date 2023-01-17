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Ракурс
Бачимо, що готує росія – Зеленський

Бачимо, що готує росія — Зеленський

17 січ 2023, 08:40
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України намагаються зменшити потенціал російської армії, тоді як рф хоче перехопити ініціативу у війні.





Провів чергове засідання Ставки. Питання саме такі: взаємодія з нашими партнерами, протидія ракетному терору, можливі сценарії дій ворога та наше реагування на кожен із вірогідних сценаріїв. Були доповіді командувачів, керівників розвідок. Були й необхідні рішення, — вказав глава держави.

Він додав, що на засіданні Ставки головнокомандувача була детально розглянута ситуація на Донецькому напрямку — Соледарі, Бахмуті та інших містах, проти яких рф зосередила свої останні найбільш підготовлені сили.

Також розглянули ситуацію на південних напрямках фронту. Бачимо, що готує росія.

Щодня і щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога: щодня і щоночі — мінус їхні склади, штаби, комунікації, — вказав президент.

Зеленський сказав, що «росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні», а характер бойових дій на фронті «потребує нових рішень в оборонному постачанні».

Глава держави також нагадав про подвиг кіборгів Донецького аеропорту, де тривали бої від травня 2014 року, а останній захисник вийшов із ДАПу 23 січня 2015 року.

Оборона була такою, що весь світ іще тоді мав би побачити, що означає українська незламність. Я впевнений: український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста й села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території. Тимчасово — це ключове слово. Україна поверне своє і своїх, — переконаний Зеленський.

Джерело: Ракурс


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