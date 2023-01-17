Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Начальник штаба бомбардировочного полка рф: Крым наш, Украина – регион рф

Начальник штаба бомбардировочного полка рф: Крым наш, Украина — регион рф (ВИДЕО)

17 янв 2023, 10:58
999

Агресивну заяву про війну проти України зробив воєнний злочинець — начальник штабу одного з підрозділів 52-го важкого бомбардувального полку російської армії, відповідальний за удар по багатоповерхівці в Дніпрі, дмитро голенков.





Журналісти російського ЗМІ «Важливі історії» опублікували запис розмови голенковим. Вони стверджують, що оприлюднений запис — спроба взяти інтерв’ю у голенкова.
На відео є ненормативна лексика.

Крим все одно наш… Решта — теж наше. Україна — регіон росії. Один єдиний регіон росії, — заявив голенков.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...
Новости партнеров