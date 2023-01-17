Начальник штабу бомбардувального полку рф: Крим наш, Україна – регіон рф

https://racurs.ua/ua/n178938-nachalnyk-shtabu-bombarduvalnogo-polku-rf-krym-nash-ukrayina-region-rf-video.html

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Агресивну заяву про війну проти України зробив воєнний злочинець — начальник штабу одного з підрозділів 52-го важкого бомбардувального полку російської армії, відповідальний за удар по багатоповерхівці в Дніпрі, дмитро голенков.

Журналісти російського ЗМІ «Важливі історії» опублікували запис розмови голенковим. Вони стверджують, що оприлюднений запис — спроба взяти інтерв’ю у голенкова.

На відео є ненормативна лексика.