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Журналісти російського ЗМІ «Важливі історії» опублікували запис розмови голенковим. Вони стверджують, що оприлюднений запис — спроба взяти інтерв’ю у голенкова.
Начальник штабу бомбардувального полку рф: Крим наш, Україна – регіон рф
Начальник штабу бомбардувального полку рф: Крим наш, Україна — регіон рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178938-nachalnyk-shtabu-bombarduvalnogo-polku-rf-krym-nash-ukrayina-region-rf-video.htmlРакурс
Агресивну заяву про війну проти України зробив воєнний злочинець — начальник штабу одного з підрозділів 52-го важкого бомбардувального полку російської армії, відповідальний за удар по багатоповерхівці в Дніпрі, дмитро голенков.
Журналісти російського ЗМІ «Важливі історії» опублікували запис розмови голенковим. Вони стверджують, що оприлюднений запис — спроба взяти інтерв’ю у голенкова.
На відео є ненормативна лексика.
Крим все одно наш… Решта — теж наше. Україна — регіон росії. Один єдиний регіон росії, — заявив голенков.
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