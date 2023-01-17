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Начальник штабу бомбардувального полку рф: Крим наш, Україна – регіон рф

Начальник штабу бомбардувального полку рф: Крим наш, Україна — регіон рф (ВІДЕО)

17 січ 2023, 10:58
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Агресивну заяву про війну проти України зробив воєнний злочинець — начальник штабу одного з підрозділів 52-го важкого бомбардувального полку російської армії, відповідальний за удар по багатоповерхівці в Дніпрі, дмитро голенков.





Журналісти російського ЗМІ «Важливі історії» опублікували запис розмови голенковим. Вони стверджують, що оприлюднений запис — спроба взяти інтерв’ю у голенкова.
На відео є ненормативна лексика.

Крим все одно наш… Решта — теж наше. Україна — регіон росії. Один єдиний регіон росії, — заявив голенков.

Джерело: Ракурс


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