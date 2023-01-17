Из-под завалов в Днепре достали тело ребенка — жертв уже 44

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З-під завалів у Дніпрі 17 січня рятувальники дістали тіло дитини. Таким чином кількість жертв атаки російських воєнних злочинців зросла до 44.

О 09.46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на четвертому поверсі дістали тіло загиблої дитини. Всього загинуло 41 особа (з них чотири дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них шість дітей), — повідомили сьогодні в Офісі президента України.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що кількість жертв зросла до 44.

Рятувальна операція у Дніпрі триває вже понад 63 години — розібрано 90% завалів зруйнованого ракетою рф будинку. У лікарнях перебувають 28 постраждалих, 10 — у важкому стані. Рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій продовжують розшукувати 25 мешканців будинку.

Раніше в ДСНС вказали, що загалом отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 18 осіб встановлено загиблими, чотири особи знайдені живими у родичів, в лікарнях, 25 осіб наразі розшукуються.

Психологи ДСНС надали допомогу 176 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Комунальними службами вивезено понад 9 тис. тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль. Всього на місці теракту працюють понад 400 осіб та 80 одиниць техніки.

Нагадаємо, країна-терорист росія завдала ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Дніпрі 14 січня, вщент зруйнований цілий під’їзд. Удар був нанесений неточною протикорабельною ракетою Х-22. Українська система ППО поки не має достатніх засобів для збивання таких ракет. За даними ЗМІ, наказ ударити по Дніпру віддав командир 52-го важкого гвардійського бомбардувального авіаційного полку, воєнний злочинець олег тимошин. Він же керував обстрілом торгового центру у Кременчуці, де загинуло близько 20 осіб.