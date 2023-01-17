Появилось новое видео прямого попадания ракеты рф в Днепре

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ЗМІ оприлюднили нове відео з Дніпра, яке підтверджує пряме влучання ракети російських воєнних злочинців у багатоповерховий будинок. Відеозапис виклав у Телеграм нардеп Олексій Гончаренко.

Станом на 17 січня кількість загиблих у Дніпрі зросла до 44 людей. Про це повідомив мер Борис Філатов.

Нагадаємо, країна-терорист росія завдала ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Дніпрі 14 січня, вщент зруйнований цілий під’їзд. Удар був нанесений неточною протикорабельною ракетою Х-22. Українська система ППО наразі не має достатніх засобів для збивання таких ракет. За даними ЗМІ, наказ ударити по Дніпру віддав командир 52-го важкого гвардійського бомбардувального авіаційного полку, воєнний злочинець олег тимошин. Він же керував обстрілом торгового центру у Кременчуці, де загинуло близько 20 осіб.

Також з посади сьогодні пішов позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович, який раніше коментуючи удар рф по Дніпру заявив, що російська ракета впала на будинок нібито через перехоплення українською ППО. Його слова одразу підхопили російські пропагандисти, видаючи їх за «офіційну позицію» України, яка «визнала свою провину» у смерті цивільних. У зв’язку з цим Повітряним силам довелося спростовувати заяву Арестовича, пояснюючи, що в будинок влучила гіперзвукова крилата ракета Х-22, для перехоплення якої у ЗСУ жодних засобів просто немає.