Артиллерия ВСУ прицельно уничтожила 25 вагнеровцев у Соледара

https://racurs.ua/n178948-artilleriya-vsu-pricelno-unichtojila-25-vagnerovcev-u-soledara-video.html

Ракурс

На Соледарському напрямку військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, прицільним вогнем знищили 25 солдатів ПВК «Вагнера». Вагнерівці скупчилися в одній точці траншеї.

Захисникам України з 45-ї бригади допомогла аеророзвідка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.