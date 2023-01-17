Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Артиллерия ВСУ прицельно уничтожила 25 вагнеровцев у Соледара

Артиллерия ВСУ прицельно уничтожила 25 вагнеровцев у Соледара (ВИДЕО)

17 янв 2023, 14:36
999

На Соледарському напрямку військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, прицільним вогнем знищили 25 солдатів ПВК «Вагнера». Вагнерівці скупчилися в одній точці траншеї.





Захисникам України з 45-ї бригади допомогла аеророзвідка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Бережемо кров піхоти! — зазначили в 45-й бригаді.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров