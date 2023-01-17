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Артилерія ЗСУ прицільно знищила 25 вагнерівців біля Соледара
Артилерія ЗСУ прицільно знищила 25 вагнерівців біля Соледара (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178948-artyleriya-zsu-prycilno-znyschyla-25-vagnerivciv-bilya-soledara-video.htmlРакурс
На Соледарському напрямку військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, прицільним вогнем знищили 25 солдатів ПВК «Вагнера». Вагнерівці скупчилися в одній точці траншеї.
Захисникам України з 45-ї бригади допомогла аеророзвідка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Бережемо кров піхоти! — зазначили в 45-й бригаді.
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