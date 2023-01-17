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Ракурс
Артилерія ЗСУ прицільно знищила 25 вагнерівців біля Соледара

Артилерія ЗСУ прицільно знищила 25 вагнерівців біля Соледара (ВІДЕО)

17 січ 2023, 14:36
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На Соледарському напрямку військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, прицільним вогнем знищили 25 солдатів ПВК «Вагнера». Вагнерівці скупчилися в одній точці траншеї.





Захисникам України з 45-ї бригади допомогла аеророзвідка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Бережемо кров піхоти! — зазначили в 45-й бригаді.

Джерело: Ракурс


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