Оккупанты ударили ракетой по колледжу в Купянске. Фото: Олег Синєгубов

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Ракетний удар було завдано російськими загарбниками по місту Куп’янськ у Харківській області.

У вівторок, 17 січня, близько 14.30 російська ракета С-300 влучила у Куп’янський автотранспортний фаховий коледж. Попередньо відомо, що ніхто внаслідок обстрілу не постраждав. Однак будівля навчального закладу майже повністю зруйнована. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у Facebook.

Голова ОВА також поінформував, що 16 січня російська армія обстрілювала прифронтові населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Внаслідок обстрілів у Куп’янську були пошкоджені дві п’ятиповерхові багатоквартирні будинки, сім приватних домоволодінь. Поранення дістали 41-річний чоловік та жінка 65 років.

А у Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні й були пошкоджені сім приватних будинків. У селищі Білий Колодязь Вовчанської російські снаряди пошкодили три приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості.

Нагадаємо, 15 січня армія росії завдала масованого удару по місту Херсон. Російські снаряди влучили у будівлю, де працюють представники Червоного Хреста та в центр реабілітації дітей з інвалідністю. Щонайменше семеро осіб дістали поранення.