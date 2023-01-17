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Ракурс
Окупанти вдарили ракетою по коледжу в Куп’янську. Фото: Олег Синєгубов

Окупанти вдарили ракетою по коледжу в Куп’янську на Харківщині (ФОТО)

17 січ 2023, 16:50
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Ракетний удар було завдано російськими загарбниками по місту Куп’янськ у Харківській області.





У вівторок, 17 січня, близько 14.30 російська ракета С-300 влучила у Куп’янський автотранспортний фаховий коледж. Попередньо відомо, що ніхто внаслідок обстрілу не постраждав. Однак будівля навчального закладу майже повністю зруйнована. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у Facebook.

Голова ОВА також поінформував, що 16 січня російська армія обстрілювала прифронтові населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Внаслідок обстрілів у Куп’янську були пошкоджені дві п’ятиповерхові багатоквартирні будинки, сім приватних домоволодінь. Поранення дістали 41-річний чоловік та жінка 65 років.

А у Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні й були пошкоджені сім приватних будинків. У селищі Білий Колодязь Вовчанської російські снаряди пошкодили три приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості.

Окупанти вдарили ракетою по коледжу в Куп’янську. Фото: Олег Синєгубов

Окупанти вдарили ракетою по коледжу в Куп’янську. Фото: Олег Синєгубов

Окупанти вдарили ракетою по коледжу в Куп’янську. Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 15 січня армія росії завдала масованого удару по місту Херсон. Російські снаряди влучили у будівлю, де працюють представники Червоного Хреста та в центр реабілітації дітей з інвалідністю. Щонайменше семеро осіб дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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