Валерий Залужный впервые встретился с американским генералом Марком Милли. Фото: Валерий Залужный

https://racurs.ua/n178958-zalujnyy-vpervye-vstretilsya-s-amerikanskim-generalom-milli.html

Ракурс

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, 17 січня вперше зустрівся з головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Зустріч двох воєначальників відбулася у Польщі. Про це Залужний написав у Facebook.

Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач подякував американському генералу за непохитну підтримку і допомогу, надану США та союзниками Україні. Також він окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить перемогу України над російською федерацією.

Нагадаємо, чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» за участі близько 50 держав відбудеться 20 січня. Учасники обговорюватимуть допомогу Україні у її боротьбі з російськими окупантами.

Очікується, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе двосторонню зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим на полях зустрічі на авіабазі Рамштайн.