ВСУ сбили вражеский Су-25. Фото: Генштаб

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Російські окупанти продовжують вести наступ у Донецькій області, але українські військові безжально знищують окупантів.

Протягом 17 січня Повітряні сили завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська та артилерія уразили два пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію. Крім того, захисники збили російський літак Су-25. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 17 січня.

Ворог намагається наступати на Бахмутському напрямку й веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Тактичне положення росіяни намагаються покращити на Куп’янському та Лиманському напрямках. Оборонятися ворог змушений на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

З мінометів, артилерії та танків ворог обстрілював низку населених пунктів. Обстрілів зазнали райони майже 60 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, а також на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України намагаються зменшити потенціал російської армії, тоді як країна-агресор хоче перехопити ініціативу у війні.