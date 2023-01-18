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Консерватор, критиковавший санкции против рф - что известно о новом министре обороны ФРГ
Консерватор, критиковавший санкции против рф — что известно о новом министре обороны ФРГhttps://racurs.ua/n178974-konservator-kritikovavshiy-sankcii-protiv-rf-chto-izvestno-o-novom-ministre-oborony-frg.htmlРакурс
Новим міністром оборони Німеччини призначено 62-річного Бориса Пісторіуса — однопартієць канцлера Олафа Шольца з Соціал-демократичної партії (СДПН).
Він очолить німецьке оборонне відомство після відставки Крістіни Ламбрехт, яку серед іншого критикували за нерішучість щодо постачання військової техніки Україні.
Пісторіус стане першим чоловіком на цій посаді за майже 10 років. Він проходив військову службу з 1980 по 1981 рік. З 2013 року є міністром внутрішніх справ та спорту Нижньої Саксонії, до цього він був мером Оснабрюка.
Пісторіус вважається в Німеччині видатним політиком та експертом із внутрішньої безпеки. Очікується, що новому міністру доведеться ухвалювати рішення щодо відправлення Києву німецьких танків Leopard-2, до чого Берлін закликали багато союзників.
Пісторіус офіційно вступить на посаду в четвер після складання присяги — і того ж дня прийматиме у себе голову Пентагону Ллойда Остіна. Сам Пісторіус поки що ніяк не висловлювався з цього приводу. Але на першій прес-конференції після свого призначення заявив, що «бундесвер має налаштуватися на нову ситуацію, що виникла внаслідок агресивної війни Росії проти України», додавши, що Німеччина вже «непрямо бере участь у війні».
Консерватор, який критикував санкції проти рф
Аналітики вважають, що він буде наполегливішим, ніж його попередниця, і не побоїться йти на конфлікт з канцлером Олафом Шольцем у питанні допомоги зброєю Україні.
Політик, який раніше обіймав посаду голови МВС Нижньої Саксонії, одним з перших відреагував на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Вже 24 лютого в Нижній Саксонії було створено кризовий штаб для координації зусиль земельної влади щодо організації та прийому українців, які рятуються від бойових дій на батьківщині, а служби кібербезпеки були переведені в особливий режим чергування.
Якщо і не «яструб», то консерватор — так відгукуються про Бориса Пісторіуса серед німецьких соціал-демократів. На своїй попередній посаді він привернув увагу тим, що вимагав не церемонитися з мігрантами, які вчиняють правопорушення, а також виступав за збір електронних особистих даних в інтересах безпеки та заборону на анонімну присутність у соціальних мережах.
Кореспондент BILD Філіп П’ятов наводить деякі факти з біографії Бориса Пісторіуса. Новий міністр оборони Німеччини в минулому критикував санкції проти росії та брав участь у зустрічах з російськими дипломатами щодо розвитку німецько-російських відносин. Але усе змінилося 24 лютого 2022 року — після цього заяви Пісторіуса були яскраво антиросійськими.
У 2018 році Пісторіус розкритикував західні санкції проти Росії, говорячи, що вони зашкодять Німеччині та будуть на руку путіну. Він сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung: «Має бути можливість переглянути санкції. Якщо ви не досягаєте цілей, ви повинні запитати себе, чи правильні інструменти».
︎Наприкінці 2016 року Пісторіус взяв участь у раунді переговорів з найважливішими російськими дипломатами в Німеччині, обговорив подальший розвиток німецько-російських відносин із на той момент послом володимиром гриніним та генеральним консулом іваном хотульовим. Згідно з повідомленнями преси, Пісторіус сприяв створенню побратимських домовленостей між німецькими та російськими містами. До цього моменту росія вже вдерлася до Криму та розпочала війну на сході України.
Пісторіус також був членом німецько-російської групи дружби бундесрата ФРН, яку до свого розпуску очолювала прем'єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг. Швезіг використала форум для покращення відносин із Кремлем.
Примітно також, що призначення Пісторіуса викликало схвалення таких людей, як професор політології Йоханнес Варвік і російський лобіст Олександр Рар.
Варвік, який зарекомендував себе як противник постачання зброї Україні, назвав Пісторіуса «добрим вибором», а політичний компас Пісторіуса «добре налаштованим».
Рар нагадав, що Доріс Шредер-Кепф, колишня дружина екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, мала відносини із Пісторіусом з 2016 по 2022 рік. Шредер вважається другом Путіна, з чого Рар робить висновок: «Знаючи про симпатії Доріс до росії, можна припустити, що Пісторіус, на відміну від багатьох німецьких політиків, не має ненависті до росії».
Чому пішла Ламбрехт
Попередниця Пісторіуса Крістіна Ламбрехт, яку вже кілька місяців активно критикують за нерішучу позицію щодо допомоги Україні, 16 січня подала у відставку.
У заяві про відставку, що потрапила у розпорядження німецького національного інформаційного агентства, 57-річна Ламбрехт сказала:
Багатомісячна увага ЗМІ до мене не дозволяє висвітлювати факти та обговорювати солдатів, армію та безпекову політику на користь громадян Німеччини.
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