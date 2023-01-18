Консерватор, який критикував санкції проти рф - що відомо про нового міністра оборони ФРН

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Новим міністром оборони Німеччини призначено 62-річного Бориса Пісторіуса — однопартієць канцлера Олафа Шольца з Соціал-демократичної партії (СДПН).

Він очолить німецьке оборонне відомство після відставки Крістіни Ламбрехт, яку серед іншого критикували за нерішучість щодо постачання військової техніки Україні.

Пісторіус стане першим чоловіком на цій посаді за майже 10 років. Він проходив військову службу з 1980 по 1981 рік. З 2013 року є міністром внутрішніх справ та спорту Нижньої Саксонії, до цього він був мером Оснабрюка.

Пісторіус вважається в Німеччині видатним політиком та експертом із внутрішньої безпеки. Очікується, що новому міністру доведеться ухвалювати рішення щодо відправлення Києву німецьких танків Leopard-2, до чого Берлін закликали багато союзників.

Пісторіус офіційно вступить на посаду в четвер після складання присяги — і того ж дня прийматиме у себе голову Пентагону Ллойда Остіна. Сам Пісторіус поки що ніяк не висловлювався з цього приводу. Але на першій прес-конференції після свого призначення заявив, що «бундесвер має налаштуватися на нову ситуацію, що виникла внаслідок агресивної війни Росії проти України», додавши, що Німеччина вже «непрямо бере участь у війні».

Консерватор, який критикував санкції проти рф

Аналітики вважають, що він буде наполегливішим, ніж його попередниця, і не побоїться йти на конфлікт з канцлером Олафом Шольцем у питанні допомоги зброєю Україні.

Політик, який раніше обіймав посаду голови МВС Нижньої Саксонії, одним з перших відреагував на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Вже 24 лютого в Нижній Саксонії було створено кризовий штаб для координації зусиль земельної влади щодо організації та прийому українців, які рятуються від бойових дій на батьківщині, а служби кібербезпеки були переведені в особливий режим чергування.

Якщо і не «яструб», то консерватор — так відгукуються про Бориса Пісторіуса серед німецьких соціал-демократів. На своїй попередній посаді він привернув увагу тим, що вимагав не церемонитися з мігрантами, які вчиняють правопорушення, а також виступав за збір електронних особистих даних в інтересах безпеки та заборону на анонімну присутність у соціальних мережах.