Падение правительственного вертолета в Броварах – что известно

https://racurs.ua/n178981-padenie-pravitelstvennogo-vertoleta-v-brovarah-chto-izvestno.html

Ракурс

В Україні створять спецгрупу для розслідування обставин падіння гвинтокрила в Броварах.

Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії, — повідомив премʼєр-міністр України Шмигаль.

Хто очолить МВС

Нового міністра внутрішніх справ оберуть після узгодження відповідної кандидатури комітетом Верховної Ради з правоохоронної діяльності та голосування нардепів, заявив голова комітету Ради Сергій Іонушас.

Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з «гарячих» точок, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко під час брифінгу.

Що буде з дитсадочком

Дітей, які перебували у садочку, перевели в інший заклад. Про це повідомив голова Київської ОВА.

Поки що немає у нас інформації про зниклих безвісти дітей. Йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз перебувають в іншому навчальному закладі. З ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки, — сказав на брифінгу Олексій Кулеба.

Офіційна інформація ДСНС

Вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225. На місці надзвичайної ситуації працює Мобільна оперативна група апарату ДСНС.

18 січня о 8.20 у Броварах упав вертольот ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54). Сталося пошкодження будівлі ДНЗ із загорянням, а також пошкодження у 14-поверховому житловому будинку та трьох легкових автомобілів. О 9.06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв., а о 9.28 — ліквідовано.

На борту перебувало 9 людей: шестеро з оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також три члени екіпажу ДСНС.

Загинуло 15 людей, з них 3 дитини. Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).

Версії

Гвинтокрил кружляв, горів і полетів у той бік. Я так зрозуміла, вибрав найменший об'єкт, бо там двоповерхова будівля, а тут — десятиповерхова, — повідомила «Суспільному» мешканка будинку в Броварах, що неподалік садочку, де вранці впав гвинтокрил.

Розглядаються всі можливі версії катастрофи гелікоптера, повідомив генпрокурор України Андрій Костін.