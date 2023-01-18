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Падение правительственного вертолета в Броварах – что известно
Падение правительственного вертолета в Броварах — что известноhttps://racurs.ua/n178981-padenie-pravitelstvennogo-vertoleta-v-brovarah-chto-izvestno.htmlРакурс
В Україні створять спецгрупу для розслідування обставин падіння гвинтокрила в Броварах.
Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії, — повідомив премʼєр-міністр України Шмигаль.
Хто очолить МВС
Нового міністра внутрішніх справ оберуть після узгодження відповідної кандидатури комітетом Верховної Ради з правоохоронної діяльності та голосування нардепів, заявив голова комітету Ради Сергій Іонушас.
Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з «гарячих» точок, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко під час брифінгу.
Що буде з дитсадочком
Дітей, які перебували у садочку, перевели в інший заклад. Про це повідомив голова Київської ОВА.
Поки що немає у нас інформації про зниклих безвісти дітей. Йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз перебувають в іншому навчальному закладі. З ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки, — сказав на брифінгу Олексій Кулеба.
Офіційна інформація ДСНС
Вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225. На місці надзвичайної ситуації працює Мобільна оперативна група апарату ДСНС.
18 січня о 8.20 у Броварах упав вертольот ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54). Сталося пошкодження будівлі ДНЗ із загорянням, а також пошкодження у 14-поверховому житловому будинку та трьох легкових автомобілів. О 9.06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв., а о 9.28 — ліквідовано.
На борту перебувало 9 людей: шестеро з оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також три члени екіпажу ДСНС.
Загинуло 15 людей, з них 3 дитини. Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).
Версії
Гвинтокрил кружляв, горів і полетів у той бік. Я так зрозуміла, вибрав найменший об'єкт, бо там двоповерхова будівля, а тут — десятиповерхова, — повідомила «Суспільному» мешканка будинку в Броварах, що неподалік садочку, де вранці впав гвинтокрил.
Розглядаються всі можливі версії катастрофи гелікоптера, повідомив генпрокурор України Андрій Костін.
Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ, — розповів він.
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