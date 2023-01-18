Паника была, мы успокоили детей – Молодежь Броваров помогала спасать малышей из детсада

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Жителі Броварів, які опинились неподалік авіакатастрофи в Броварах, розповіли, як допомагали рятувати дітей з дитячого садка.

Підлітки, яких зустріло «Суспільне» поблизу місця падіння вертольота, розповіли, що деяких дітей витягали через вікна будівлі.

Паніка в дітей була дуже сильна. Дали цукерок, заспокоїли їх, записали імена, потім передали вихователям та батькам, — розповів один з хлопців.

Ми допомагали дітям. Їх через забор передавали, ми їх витягували, надавали першу медичну допомогу, перевіряли слух, зір… Було багато дітей, але ми змогли взяти тільки трьох, бо вони були в паніці. Ми не змогли їх докупи зібрати. Але там не тільки ми були, ще інші люди. Записали їхні імена, прізвища, заспокоїли, дали їм цукерок, привели до нас додому, знайшли батьків, вихователів — віддали дітей. Допомогли, чим змогли, — розповів учень броварської школи Гліб про перші хвилини після падіння гвинтокрила.

Хлопці прибігли на місце трагедії у перші хвилини після падіння. Спочатку дітям допомагали двоє старшокласників, згодом підбігли їхні друзі. Юнаки змогли розчистити місце для заїзду до дитсадка автомобіля ДСНС.