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Ракурс
ВСУ сбили российский вертолет и экспериментальный беспилотник

ВСУ сбили российский вертолет и экспериментальный беспилотник

18 янв 2023, 18:57
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Генеральний штаб Збройних сил України 18 січня повідомив про збиття Силами оборони гелікоптера росіян Ка-52 «Алігатор», а також експериментального безпілотника.





Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР», — зауважив Генштаб ЗСУ у Facebook.

При цьому детальніших подробиць про те, де саме було збито повітряні цілі ворога, українське військове командування поки не розкриває.

Нагадаємо, «Мерлін-ВР» було презентовано наприкінці вересня 2021 року. Будь-якої інформації про випробування або серійне виробництво наразі немає. Вперше такий БПЛА українські військові збили торік у червні.

Источник: Ракурс


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