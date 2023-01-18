ЗСУ збили російський гелікоптер і експериментальний безпілотник

https://racurs.ua/ua/n179000-zsu-zbyly-rosiyskyy-gelikopter-i-eksperymentalnyy-bezpilotnyk.html

Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України 18 січня повідомив про збиття Силами оборони гелікоптера росіян Ка-52 «Алігатор», а також експериментального безпілотника.

Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР», — зауважив Генштаб ЗСУ у Facebook.

При цьому детальніших подробиць про те, де саме було збито повітряні цілі ворога, українське військове командування поки не розкриває.

Нагадаємо, «Мерлін-ВР» було презентовано наприкінці вересня 2021 року. Будь-якої інформації про випробування або серійне виробництво наразі немає. Вперше такий БПЛА українські військові збили торік у червні.