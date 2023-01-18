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Ракурс
Мартин Скорсезе украинцам: Ваш дух – свет для всего мира

Мартин Скорсезе украинцам: Ваш дух — свет для всего мира (ВИДЕО)

18 янв 2023, 19:58
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Культовий американський кінорежисер та історик кіно Мартін Скорсезе звернувся зі словами підтримки до українців. Відеозапис оприлюднила 18 січня глобальна ініціатива з підтримки України United24.





У цей момент ваш дух, сила вашого духу, наче світло. Це світло для всього світу. І я молюся, щоб воно було досить яскравим, аби провести вас крізь цю темряву, — заявив Мартін Скорсезе.

Відомий режисер відзначив мужність, силу і завзятість українців у протистоянні варварським загарбникам. У темні дні він висловив слова щирої підтримки Україні.

Нагадаємо, Скорсезе є засновником «Світового фонду кіно» та лауреатом премії Американського інституту кіномистецтва за внесок у кінематограф.

Источник: Ракурс


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