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ВСУ уничтожили САУ "Гвоздика", личный состав рф и повредили "Гиацинт"

ВСУ уничтожили САУ «Гвоздика», личный состав рф и повредили «Гиацинт» (ВИДЕО)

18 янв 2023, 20:48
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Збройні сили України знищили російську САУ 2с1 «Гвоздика», ліквідували частину особового складу рф і пошкодили гармату «Гіацинт». Про це 18 січня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.





Вдале полювання на окупантів здійснила 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» (з'єднання артилерійських військ) та 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка (з'єднання мотопіхотних військ) на Донецькому напрямку.

… знищили САУ 2с1, пошкодили «Урал», та гармату «Гіацинт», поранили та знищили частину розрахунку гармати, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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