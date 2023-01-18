ВСУ уничтожили САУ "Гвоздика", личный состав рф и повредили "Гиацинт"

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Збройні сили України знищили російську САУ 2с1 «Гвоздика», ліквідували частину особового складу рф і пошкодили гармату «Гіацинт». Про це 18 січня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Вдале полювання на окупантів здійснила 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» (з'єднання артилерійських військ) та 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка (з'єднання мотопіхотних військ) на Донецькому напрямку.