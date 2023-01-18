Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ знищили САУ “Гвоздика”, особовий склад рф і пошкодили “Гіацинт"

ЗСУ знищили САУ «Гвоздика», особовий склад рф і пошкодили «Гіацинт» (ВІДЕО)

18 січ 2023, 20:48
999

Збройні сили України знищили російську САУ 2с1 «Гвоздика», ліквідували частину особового складу рф і пошкодили гармату «Гіацинт». Про це 18 січня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.





Вдале полювання на окупантів здійснила 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» (з'єднання артилерійських військ) та 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка (з'єднання мотопіхотних військ) на Донецькому напрямку.

… знищили САУ 2с1, пошкодили «Урал», та гармату «Гіацинт», поранили та знищили частину розрахунку гармати, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів