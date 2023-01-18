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ЗСУ знищили САУ “Гвоздика”, особовий склад рф і пошкодили “Гіацинт"
ЗСУ знищили САУ «Гвоздика», особовий склад рф і пошкодили «Гіацинт» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179005-zsu-znyschyly-sau-gvozdyka-osobovyy-sklad-rf-i-poshkodyly-giacynt-video.htmlРакурс
Збройні сили України знищили російську САУ 2с1 «Гвоздика», ліквідували частину особового складу рф і пошкодили гармату «Гіацинт». Про це 18 січня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
Вдале полювання на окупантів здійснила 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» (з'єднання артилерійських військ) та 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка (з'єднання мотопіхотних військ) на Донецькому напрямку.
… знищили САУ 2с1, пошкодили «Урал», та гармату «Гіацинт», поранили та знищили частину розрахунку гармати, — йдеться у повідомленні.
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