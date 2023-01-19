Ракеты GLSDB к HIMARS. Фото:

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Ракети GLSDB до реактивних систем залпового вогню HIMARS з дальністю дії на 150 км може отримати Україна.

ЗМІ повідомляли, що це озброєння увійде до наступного пакета військової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки. Такі ракети серйозно ускладнять логістику окупантів в Україні. Про це командувач військами США в Європі Бен Ходжес написав у Twitter.

За його словами, ракети GLSDB не лише ускладнять перекидання військової техніки агресора через Керченський міст, але й під загрозою ударів опиняться російський флот й логістичні шляхи росіян на сході і півдні України.

На опублікованій у соцмережі мапі видно, що у разі розміщення цих нових ракет у північно-східній частині України в зону ураження потраплять північ Криму, так званий сухопутний коридор загарбників через Мелітополь та Маріуполь, а також прикордонні області рф, наприклад, Бєлгородщина.

Нагадаємо, американське видання Politico повідомляло, що новий пакет допомоги від США включатиме високоточні боєприпаси GLSDB дальністю 150 км. Як пускову установку для них можна використовувати HIMARS. Виробник стверджує, що точність снаряду GLSDB становить близько одного метра.