Российский танк Т-14 «Армата». Фото: росСМИ

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Новітні російські танки Т-14 «Армата» можуть з’явитися на полях боїв в Україні.

Перекинути цю бронетехніку в Україну країна-агресор може в пропагандистських цілях. Моква розглядає розміщення невеликої кількості цих танків на фронті. Наприкінці грудня минулого року зявилися фото з Т-14 на полігоні на півдні рф. Це місце пов’язували з діяльністю перед розгортанням операції в Україні. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter із посиланням на дані розвідки.

У відомстві зазначили, що будь-яке розгортання Т-14, ймовірно, буде ризикованим рішенням для росії. Раніше 11-річна програма розробки «Армати» супроводжувалася затримками, скороченням запланованого розміру парку і повідомленнями про проблеми з виробництвом. Також додатковим викликом для країни-агресора є налагодження логістичного ланцюга для Т-14, так він більший і важчий, ніж інші російські танки.

Британська розвідка вважає, що якщо рф і перекине «Армату» в Україну, то це відбудеться у пропагандистських цілях. Їх виробництво може становити лише кілька десятків, а командири екіпажів навряд чи будуть довіряти цій машині в бою.

Нагадаємо, 11 січня з порту у новоросійську вийшла група з не менше ніж 10 кораблів. Британська розвідка вважає, що ймовірно, командування рф таким чином намагається розосередити флот, боїться нових ударів по своїх кораблях.