Установка ЗРК на многоэтажке в москве, фото: Андрей Смолий

https://racurs.ua/n179030-rashisty-ustanovili-zrk-pancir-na-kryshe-mnogoetajki-v-moskve-video.html

Ракурс

У москві на даху однієї з багатоповерхівок за допомогою стрілкового крана встановили систему ППО — самохідну зенітно-артилерійську систему «Панцирь-С1».

Відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.

Зазначається, що йдеться про адміністративну будівлю, розташовану на Тетеринському провулку Москви. У ній, зокрема, розміщуються низка офісів — від знімальної студії до курсів вокалу. На інших фото, ймовірно, також показана будівля міноборони рф.

Вага комплексу «Панцирь-С1» становить до 30 тонн, залежно від шасі.