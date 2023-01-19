Встановлення ЗРК на багатоповерхівці у Москві, фото: Андрій Смолій

https://racurs.ua/ua/n179030-rashysty-vstanovyly-zrk-pancyr-na-dahu-bagatopoverhivky-u-moskvi-video.html

Ракурс

У москві на даху однієї з багатоповерхівок за допомогою стрілкового крана встановили систему ППО — самохідну зенітно-артилерійську систему «Панцирь-С1».

Відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.

Зазначається, що йдеться про адміністративну будівлю, розташовану на Тетеринському провулку Москви. У ній, зокрема, розміщуються низка офісів — від знімальної студії до курсів вокалу. За іншою інформацією — це будівля міноборони рф.

Вага комплексу «Панцирь-С1» становить до 30 тонн, залежно від шасі.