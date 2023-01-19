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Ракурс
Встановлення ЗРК на багатоповерхівці у Москві, фото: Андрій Смолій

Рашисти встановили ЗРК «Панцир» на даху багатоповерхівки у москві (ВІДЕО)

19 січ 2023, 18:30
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У москві на даху однієї з багатоповерхівок за допомогою стрілкового крана встановили систему ППО — самохідну зенітно-артилерійську систему «Панцирь-С1».





Відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.

Зазначається, що йдеться про адміністративну будівлю, розташовану на Тетеринському провулку Москви. У ній, зокрема, розміщуються низка офісів — від знімальної студії до курсів вокалу. За іншою інформацією — це будівля міноборони рф.

Вага комплексу «Панцирь-С1» становить до 30 тонн, залежно від шасі.

Встановлення ЗРК на багатоповерхівці у Москві, фото: Андрій Смолій

Джерело: Ракурс


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