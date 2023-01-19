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Ракурс
Над Бахмутом сбили два российских беспилотника, фото: ГПСУ

Над Бахмутом пограничники сбили два российских беспилотника

19 янв 2023, 20:33
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Українські прикордонники, які виконують бойові завдання на лінії фронту на Донеччині, збили два російські безпілотники у небі над Бахмутом.





Про це сьогодні, 19 січня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

На одній з бойових позицій в районі Бахмута прикордонники помітили одразу два ворожих безпілотники, що вели розвідку позицій Сил оборони. Не вагаючись, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та влучними пострілами «приземлили» обидва БПЛА окупантів, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники нещодавно показали, як «насипають» рашистам з безпілотника на лінії оборони в Соледарі.

Источник: Ракурс


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