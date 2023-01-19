Страны Европы пообещали Украине мощную поддержку

https://racurs.ua/n179036-tallinnskaya-deklaraciya-devyat-stran-poobeschali-moschnuu-voennuu-pomosch-ukraine.html

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Міністри оборони та уповноважені представники дев’яти країн — Великої Британії, Естонії, Польщі, Латвії, Литви, Данії, Чеської Республіки, Нідерландів та Словаччини — підтвердили непохитну підтримку боротьби України проти російської агресії та намір надалі надавати нашій державі засоби та зброю для самозахисту, підписавши «Талліннську декларацію».

Про це сьогодні, 19 січня, повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що підписанти документа засуджують «атаки росії, спрямовані на тероризування українського народу, зокрема навмисні атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, які можуть становити воєнні злочини».

Разом ми продовжимо підтримувати Україну в її переході від опору до вигнання російських військ з української землі. Об'єднуючи зусилля членів і партнерів Альянсу, ми гарантуємо, що глобальна військова підтримка буде максимально стратегічною і скоординованою, — вказано в документі.

Підписанти документа наголошують, що новий рівень підтримки України вимагає надання основних бойових танків, засобів ППО та ПРО, які «діють разом з дивізіонними артилерійськими угрупованнями, а також подальшим глибоким вогневим наведенням, що дозволяє націлюватися на російські логістичні та командні вузли на окупованій території».

Тому ми зобов’язуємося спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, зокрема основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України, — наголошується в декларації.

Підписанти декларації зазначають, що ця допомога для України надходитиме з їхніх власних національних спроможностей та резервів, що демонструватиме «взаємне розуміння того, наскільки складною є ситуація, та спільну готовність негайно посилити та прискорити допомогу».

Зробивши цей «Талліннський внесок», ми братимемо участь у роботі Групи з оборони України завтра, 20 січня, у Рамштайні, і закликаємо інших союзників й партнерів наслідувати цей приклад та надати власні заплановані пакети допомоги так швидко, як це можливо, щоб забезпечити перемогу України на полі бою у 2023 році, — наголошується у заяві.

У документі також вказуються обсяги оборонної допомоги для України від кожної країни-підписанта — зокрема суми фінансових внесків на оборонні потреби та деякі назви озброєння і техніки.