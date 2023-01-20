Немецкая разведка обеспокоена ежедневными «трехзначными» потерями Украины у Бахмута

https://racurs.ua/n179063-nemeckaya-razvedka-obespokoena-ejednevnymi-trehznachnymi-poteryami-ukrainy-u-bahmuta.html

Ракурс

Розвідка Німеччини повідомила про великі втрати української армії під час оборони Бахмута.

Spiegel пише, що Федеральна служба розвідки (BND) проінформувала політичне керівництво на секретній нараді, що щодня українська армія почала втрачати тризначну кількість військових.

Видання повідомляє про це з посиланням на неназвані джерела. Вони стверджують, що російська армія діє під Бахмутом «з нещадною жорстокістю», не зважаючи на свої втрати.

BND попередила, що взяття Бахмута росіянами матиме серйозні наслідки, оскільки це дозволить московитам просуватися далі вглиб країни.

На брифінгу йшлося про те, що «росія наразі кидає солдатів вперед, як гарматне м’ясо, а великі втрати у власних збройних силах, мабуть, не відіграють жодної ролі в тактиці російської війни».