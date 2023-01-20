Свободу леопардам! Украинцы и их единомышленники вышли на демонстрацию к Бундестагу

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Ракурс

Українці та їхні однодумці у Берліні 20 січня вийшли на демонстрацію до будівлі німецького парламенту — Бундестагу.

Акція відбулася у день, коли на нараді союзників України могло бути ухвалене (але цього не сталося) рішення про постачання українцям німецьких танків «Леопард».

У Берліні на демонстрацію за підтримку постачання танків вийшли громадяни України та їхні однодумці, які там живуть.

Демонстрацію біля будівлі апарату канцлера та бундестагу організувало товариство української молоді у Німеччині Vitsche. На акцію прийшло кілька сотень осіб. У руках мітингарів було й гасло: «Українці знають, як приборкати леопардів».