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Свободу леопардам! Украинцы и их единомышленники вышли на демонстрацию к Бундестагу
Свободу леопардам! Украинцы и их единомышленники вышли на демонстрацию к Бундестагу (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n179080-svobodu-leopardam-ukraincy-i-ih-edinomyshlenniki-vyshli-na-demonstraciu-k-bundestagu-foto-video.htmlРакурс
Українці та їхні однодумці у Берліні 20 січня вийшли на демонстрацію до будівлі німецького парламенту — Бундестагу.
Акція відбулася у день, коли на нараді союзників України могло бути ухвалене (але цього не сталося) рішення про постачання українцям німецьких танків «Леопард».
У Берліні на демонстрацію за підтримку постачання танків вийшли громадяни України та їхні однодумці, які там живуть.
Демонстрацію біля будівлі апарату канцлера та бундестагу організувало товариство української молоді у Німеччині Vitsche. На акцію прийшло кілька сотень осіб. У руках мітингарів було й гасло: «Українці знають, як приборкати леопардів».
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