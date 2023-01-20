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Ракурс
"Свободу леопардам!" Українці та їхні однодумці вийшли на демонстрацію до Бундестагу

Свободу леопардам! Українці та їхні однодумці вийшли на демонстрацію до Бундестагу (ФОТО, ВІДЕО)

20 січ 2023, 21:58
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Українці та їхні однодумці у Берліні 20 січня вийшли на демонстрацію до будівлі німецького парламенту — Бундестагу.





Акція відбулася у день, коли на нараді союзників України могло бути ухвалене (але цього не сталося) рішення про постачання українцям німецьких танків «Леопард».

"Свободу леопардам!" Українці та їхні однодумці вийшли на демонстрацію до Бундестагу

У Берліні на демонстрацію за підтримку постачання танків вийшли громадяни України та їхні однодумці, які там живуть.

Демонстрацію біля будівлі апарату канцлера та бундестагу організувало товариство української молоді у Німеччині Vitsche. На акцію прийшло кілька сотень осіб. У руках мітингарів було й гасло: «Українці знають, як приборкати леопардів».

"Свободу леопардам!" Українці та їхні однодумці вийшли на демонстрацію до Бундестагу

"Свободу леопардам!" Українці та їхні однодумці вийшли на демонстрацію до Бундестагу

"Свободу леопардам!" Українці та їхні однодумці вийшли на демонстрацію до Бундестагу

Джерело: Ракурс


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