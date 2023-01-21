Военная разведка Украины получила дроны Raider. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n179093-voennaya-razvedka-ukrainy-poluchila-drony-raider-chem-oni-osobennye.html

Ракурс

Українські розвідники отримали від волонтерів вітчизняні дрони Raider.

Гексакоптер та безпілотний літак розробили спеціально на замовлення розвідників. Ще у листопаді 2022 року волонтерська організація оголосила збір на дві моделі дронів: гексакоптер Raider та безпілотний літак Raider VTOL. Фахівці провели фінальне калібрування літальних апаратів, і вони вирушили виконувати бойові завдання. Про це 21 січня повідомило Головне управління розвідки у Facebook.

Зазначається, що розвідувальний літак Raider VTOL з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери. А гексакоптер Raider може пролітати до 15 км у розвідувальному режимі або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг, він також отримав тепловізор.

У ГУР зазначають, що ці безпілотні літальні апарати є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, український волонтер Сергій Притула повідомляв, що за донати українців «на помсту» для Збройних сил України придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 та 800 км.