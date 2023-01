Західні союзники розчаровані повільністю Німеччини щодо постачання бойових танків в Україну

Уряд Німеччини зазнає дедалі більшого тиску через неготовність постачати Україні бойові танки Leopard.

Так, глави МЗС країн Балтії 21 січня зробили спільну заяву, яку опублікував на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу:

We, �� ���� Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.