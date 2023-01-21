Західні союзники розчаровані повільністю Німеччини щодо постачання бойових танків в Україну

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Ракурс

Західні союзники розчаровані повільністю Німеччини щодо постачання бойових танків в Україну

Уряд Німеччини зазнає дедалі більшого тиску через неготовність постачати Україні бойові танки Leopard.

Так, глави МЗС країн Балтії 21 січня зробили спільну заяву, яку опублікував на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу:

Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликаємо Німеччину надати Україні танки Leopard прямо зараз. Це потрібно для того, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити світ у Європі. Німеччина як провідна європейська держава несе особливу відповідальність щодо цього.

We, �� ���� Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Gabrielius Landsbergis�� (@GLandsbergis) January 21, 2023

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау також дав зрозуміти, що зволікання з боку Заходу варте українців життів:

Українська кров справді проливається. Це ціна коливань при постачанні Leopard. Тому ми маємо діяти зараз.

Не приховують свого розчарування із цього приводу й у США. Під час свого вчорашнього візиту до Києва конгресмени Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь та Шелдон Уайтхаус (демократи) виступили за передачу Україні танків Leopard, щоб зупинити російську агресію.

Для досягнення цієї мети українським військовим потрібні танки. Мені набридла ця вистава з приводу того, хто збирається відправити танки і коли вони збираються це зробити. Путін намагається переписати мапу Європи під дулом пістолета. На карту поставлено світовий порядок, — сказав сенатор Грем.

Він звернувся до німецького уряду з вимогою прискорити ухвалення рішення з цього питання, наголосивши, що він — також і на користь Берліна. Уряд США сенатор закликав відправити Києву американські танки Abrams, «щоб інші наслідували наш приклад».

Нагадаємо, що 20 січня згоди про постачання Україні бойових танків західними країнами поки не досягнули. Міністри оборони та високопосадовці зустрілися на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити постачання зброї в Україну: Німеччина, і США залишаються на своїх позиціях.

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у ході конференції, що наказав перевірити наявність і кількість цих танків. «Ми готуємося до гіршого сценарію», заявив він.

Рішення про постачання буде прийнято «якнайшвидше», пообіцяв він, але, за його словами, «єдиної думки немає".

Однак, за даними СNN, якраз Німеччина категорично проти постачання Leopard, вимагаючи, щоб США у такому разі поставили власні бойові танки Abrams.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт заявив, що таких угод чи вимог з боку Німеччини не було озвучено.

«Ракурс» писав, що відмову постачати танки в Україні розкритикували й німецькі політики.